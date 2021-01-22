Успешный профессиональный старт

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера посетил муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт» на улице Лобова, 18.

«ПрофСтарт» обеспечивает необходимые условия для личностного развития, профессионального самоопределения и творческой самореализации учащихся. Центр осуществляет свою деятельность с 1 января 2016 года.

В учреждении действует 51 объединение, в которых обучается 633 человека в возрасте от 8 до 18 лет.

Здесь реализуются 22 программы профессионального самоопределения по таким специальностям, как «слесарь по ремонту оборудования», «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «слесарь по ремонту автомобилей», «автодело», «электротехника», «электроника», «парикмахер», «повар», «модельер – конструктор» и другие.

– Это уникальный центр, – отметил Евгений Никора. – Здесь готовят людей, которые уже при обучении в школьном возрасте понимают, с какой профессией будет связана их жизнь. Они имеют желание и стремление, а наша задача – помочь им в получении востребованных для города профессий.

Важно отметить, что профориентация обучающихся является одним из приоритетных направлений воспитания и социализации детей, важность и актуальность этого вида деятельности определена в федеральном проекте «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».

Выпускники учреждения, которые успешно освоили дополнительные программы, сдают экзамены по выбранной специальности и получают свидетельства установленного образца, которые дают им преимущество при поступлении в средние профессиональные заведения.