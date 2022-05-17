Успеть надо сделать многое за короткое лето

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, его заместитель Евгения Гордеева, депутаты Светлана Евтушенко и Виктория Чеботарь вместе с руководителем Городского Центра ЖКХ Иваном Гладских осмотрели объекты флотской столицы, которые к осени должны преобразиться коренным образом в лучшую сторону.

За короткий летне-осенний период в Североморске предстоит выполнить работы по благоустройству не только в рамках муниципального проекта «Комфортная городская среда», но и федеральной программы формирования современной городской среды. В ЗАТО в рамках федеральной программы за счёт средств областного и местного бюджетов предстоит благоустроить две территории: на улице Советская - от дома №27 до дома №33. Здесь будет заасфальтирована территория общей площадью 3500 квадратных метров, оборудованы тротуары, газоны, появятся два десятка опор освещения. Стоимость этих работ составит 19 миллионов рублей.

Ещё одним объектом формирования современной городской среды станет улица Северная Застава - от дома №14 до дома №28. Здесь также будет уложено новое асфальтобетонное покрытие, оформлены автостоянки, тротуары, появится дополнительное освещение. На эти работы выделено 30 миллионов рублей. В планах ремонт и трапа от улицы Северная Застава к улице Гаджиева.

Депутаты Светлана Евтушенко и Виктория Чеботарь, избранные от округов, на которых планируется выполнение работ, выразили большое удовлетворение тем, что именно эти территории выбраны для благоустройства.

Работы будет выполнять АНО «Прогресс», компания, которая хорошо зарекомендовала себя при выполнении работ по обустройству нового городского кладбища. У компании есть свой асфальтобетонный завод, набраны кадры, есть необходимая техника, поэтому задержек с началом и завершением работ быть не должно.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12326-deputaty-osmotreli-front-budushih-rabot/#news-gal-2