Успейте подать заявку на конкурс брендов «Знай наших» до 1 июня

До 1 июня продолжается приём заявок на четвертый сезон всероссийского конкурса новых отечественных брендов «Знай наших». Победа в нем даёт возможность перспективным локальным брендам в разных отраслях получить поддержку и выйти на новый уровень развития.

За три сезона проекта в нём приняли участие более 30 тысяч компаний, поддержку получили три тысячи российских брендов. В разные годы финалистами от Мурманской области становились предприниматели – представители местных брендов крафтового шоколада с северными ягодами, одежды, косметики для животных, проекты арктической кофейни и арктического серфинга.

«После победы в конкурсе тебе открывается вход в нереальную «вселенную» АСИ: доступ на многие мероприятия, проводимые АСИ и Росконгресс, например, ПМЭФ, МАФ, различные форумы, конференции, закрытые экскурсии на предприятия и так далее. Моей главной личной наградой стала персональная встреча с основателем Новиков.групп – Аркадием Новиковым в одном из его ресторанов в Москве. Также благодаря участию в конкурсе я была номинирована на премию «Страну меняют люди» и стала ее лауреатом. Сейчас регулярно продолжают поступают предложения принять участие в мероприятиях АСИ и Росконгресса, в том числе в составе деловых делегаций в другие страны», – поделилась впечатлениями об участии в конкурсе заполярный предприниматель Алена Домничева, открывшая кофейни в Мончегорске.

Основные направления конкурса «Знай вкусных», «Знай полезных», «Знай креативных», «Знай разных» и главное нововведение этого года – отдельное направление для технологических брендов, в котором представлено больше 10 номинаций.

Участие бесплатно. Заявки принимаются до 1 июня на знайнаших.аси.рф

