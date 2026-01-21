Успейте подать заявку на онлайн-курс «ПредприниМАМА» до 20 февраля

Северянки с детьми могут принять участие в бесплатной онлайн-программе «ПредприниМАМА». Курс создан для мам в декрете и мам с несовершеннолетними детьми, которые хотят придумать, открыть и развить своё дело.

Участницы программы узнают, как запустить бизнес с минимальными вложениями, проанализировать аудиторию и выстроить грамотное ценообразование. Кроме того, они получат практические советы по использованию интернет-сервиса «Авито» как эффективной площадки для роста и продвижения своего дела.

Обучение полностью дистанционное, чтобы его было легко совмещать с заботой о детях. Изучать материалы можно в удобное время, а доступ к видеоурокам сохранится до конца февраля 2026 года. Все выпускницы получат сертификат об окончании курса, дающий приоритет при участии в федеральной программе «Мама-предприниматель».

Регистрация открыта на сайте проекта (https://предпринимама.рф/) до 20 февраля включительно.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, программа реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560768/#&gid=1&pid=1