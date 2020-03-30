Установив на мобильный телефон вредоносную программу, жительница Ковдора лишилась крупной суммы денег

В отдел полиции поступило сообщение о том, что от действий мошенников пострадала 41-летняя жительница города Ковдора.

В беседе с потерпевшей полицейские выяснили, что женщине поступил звонок с телефонного номера, зарегистрированного в Москве. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что их финансовым учреждением зафиксирована несанкционированная попытка вывода денежных средств со счета северянки. Для того, чтобы сотрудники банка могли получить доступ к устройству и обезопасить клиентку, собеседник попросил ковдорчанку установить программу удаленного управления смартфоном.

После установки программного обеспечения с принадлежащей заявительнице банковской карты были похищены денежные средства в размере более 304 тысяч рублей. Северянка поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась за помощью в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту хищения денежных средств следователем МО МВД России «Полярнозоринский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с банковского счета).