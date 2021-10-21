Установка новых выключателей повысила надёжность работы Апатитской ТЭЦ

На Апатитской ТЭЦ завершена замена пяти выключателей открытого распределительного устройства. Новые выключатели компактнее, проще в обслуживании, имеют более длительный межремонтный период и полностью автоматизированы. Их использование повышает безопасность эксплуатации теплоэлектростанции.

Как поясняют в организации, техническое перевооружение оборудования распределительных устройств увеличивает надёжность работы и повышает цифровое качество управления процессами выработки и передачи электроэнергии.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, распределительное устройство Апатитской ТЭЦ служит для связи электростанции с энергосистемой, а также участвует в перетоке электроэнергии между северной и южной частью Мурманской области.