Установлен максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях на 2021 год

Постановлением правительства Мурманской области от 3 февраля 2021 года № 36-ПП установлен максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, введение максимального размера родительской платы позволяет ограничить право учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, на необоснованное повышение родительской платы. Максимальный размер родительской платы устанавливается в каждом муниципальном образовании.

В среднем по региону максимальный размер родительской платы в 2021 году на 3,9% выше уровня 2020 года, что не превышает сводный индекс потребительских цен в 4% согласно прогнозу социально-экономического развития Мурманской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.