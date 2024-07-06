Установлен новый рекорд грузоперевозок по Северному морскому пути

5 июля ФГУП «Атомфлот» подвело предварительные итоги зимне-весенней навигации.

Как сообщает rosatomflot.ru, с 1 января по 30 июня 2024 года атомные ледоколы обеспечили 438 судозаходов (для сравнения, за аналогичный период 2023 года – 435). Общая валовая вместимость составила 50,4 млн тонн (для сравнения, за аналогичный период 2023 года - 48,6 млн тонн).

«Несмотря на внешние факторы, нам удалось улучшить показатели зимне-весенней навигации за аналогичный период предыдущего года, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Это отличный результат совместной работы всей Дирекции Северного морского пути (СМП) госкорпорации «Росатом». Отдельно хотелось бы поблагодарить экипажи атомных ледоколов и штаб морских операций ФГБУ «ГлавСевморпуть». Их скоординированные действия позволили обеспечить безопасность и ритмичность проводок в акватории Северного морского пути».

Сейчас в акватории Северного морского пути началась летне-осенняя навигация. Напомним, 2 июля в районе мыса Желания атомный ледокол «Вайгач» ФГУП «Атомфлот» взял под проводку три судна. Это первый рейс в восточном направлении по доставке нефтепродуктов и грузов в отдаленные районы страны (с ограниченными сроками завоза летней навигации). В настоящее время караван следует в море Лаптевых.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/