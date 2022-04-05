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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.22 11:30

Установлен показатель эффективности расходования бюджетных средств на мероприятия по снижению напряженности на региональном рынке труда в 2022 году

Правительством Мурманской области для оценки качества реализации мероприятий по стабилизации ситуации на региональном рынке труда в 2022 году установлен показатель эффективности предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета.

Более 171 млн рублей из федерального и областного бюджетов будут направлены на финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан и временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, показателем эффективности определен уровень регистрируемой безработицы – отношение численности безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, к рабочей силе, рассчитанное в процентах. Значение данного показателя в Мурманской области в течение 2022 года не должно превышать 2,4%.

Соответствующее постановление подписано главой региона Андреем Чибисом 31 марта текущего года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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