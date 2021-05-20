Установлен размер финансовой поддержки соотечественников, переселившихся в Мурманскую область

Правительство Мурманский области утвердило размер единовременных денежных выплат участникам программы по оказанию содействия добровольному переселению в наш регион соотечественников, проживающих за рубежом.

В 2021 году размер такой выплаты составляет 9111,11 рубля. Средства можно будет потратить на осуществление необходимых расходов, связанных с обустройством на новом постоянном месте жительства. Ожидается, что в текущем году выплаты получат 180 соотечественников.

Право на получение выплаты имеют участники программы и члены их семей, прибывшие на территорию Мурманской области в 2021 году. Для этого необходимо обратиться с заявлением в центр занятости населения по месту жительства. При себе необходимо иметь следующие документы:

паспорт или документ, его заменяющий;

свидетельство участника программы переселения соотечественников;

реквизиты счёта для перечисления средств;

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, постановление правительства Мурманской области от 18.05.2021 № 287-ПП «О Порядке предоставления в 2021 году единовременных денежных выплат соотечественникам, переселившимся в Мурманскую область из-за рубежа» опубликовано на портале правительства Мурманской области.