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Мурманская область. Арктика (16+)31.12.21 17:00

Установлена граница Мурманской области

Завершены масштабные землеустроительные работы в рамках государственного контракта по описанию местоположения границы между Мурманской областью и Республикой Карелия. Заказчик работ - Министерство имущественных отношений Мурманской области, исполнитель – ФГБУ «Рослесинфорг».

В декабре 2021 года землеустроительная документация на федеральном уровне одобрена государственной землеустроительной экспертизой Росреестра. Сведения о границе между северными субъектами Российской Федерации внесена Федеральной кадастровой палатой Росреестра в Единый государственный реестр недвижимости 28 декабря 2021 года.

«Внесение границы в ЕГРН - это обобщенный итог четырёхлетней напряжённой и плодотворной работы правительств Мурманской области и Республики Карелия совместно с территориальными органами Росреестра. Начавшиеся в 2018 году сбор документов, подтверждающих историческое и правовое прохождение границы, составление её картографического описания, подписание Соглашения главами субъектов, принятие законов Мурманской области и Республики Карелия завершились к концу 2021 года проведением землеустроительных работ и внесением сведений о границе в ЕГРН. Данные сведения доступны для всех заинтересованных лиц на Публичной кадастровой карте и через сервисы представления сведений Росреестра», - отметила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, геодезистами ФГБУ «Рослесинфорг» с высокой точностью были определены координаты поворотных точек границы по специально созданным для этих целей ортофотопланам. Протяжённость границы между северными регионами составила 213,5 км. Исходной точкой границы является пограничный столб № IV/156 на государственной границе Российской Федерации с Финляндской Республикой. Основная часть границы проходит между Лоухским лесничеством Республики Карелия и Кандалакшским, Ковдозерским лесничествами Мурманской области, пересекая такие крупные озера, как Хосиярви, Нилуттиярви, Визиярви, Тикшозеро, Нотозеро и др. Конечной точкой сухопутной части границы стал геодезический пункт Фарватер, расположенный на берегу Ругозерской губы Белого моря.

Землеустроительная документация о границе включена в Государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства, и содержит полную информацию о процессе сложных геодезических работ по определению координат границы и подробные картографические материалы. Ознакомиться с материалами могут как жители, так гости Заполярья. Местонахождение Государственного фонда данных: г. Мурманск, ул. Полярные Зори,  44, телефон для предварительной записи (8152) 448-787.

 

 

 

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