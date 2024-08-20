Установление границ земельного участка - возможность без лишних проблем совершать сделки с недвижимостью

Довольно часто собственники земельных участков не владеют информацией о границах принадлежащей им земли. Многие пользуются участками по принципу «так всегда было». Однако это может привести к конфликту с соседями. Как узнать, внесены ли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) границы земельного участка, рассказывает начальник межмуниципального отдела по г. Кировск и г. Апатиты Управления Росреестра по Мурманской области Анна Еремеева:

– Вся необходимая информация содержится в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Если в реестре недвижимости не окажется необходимых сведений, то в выписке будет стоять особая отметка: «Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства». Получить выписку из ЕГРН можно на официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru, на портале «Госуслуги» в разделе «ЗемляДом» или в любом МФЦ.

Также можно воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая карта». Найти конкретный объект можно по адресу или кадастровому номеру. Если в окне описания объекта стоит отметка «Без координат границ» или площадь указана как декларированная, значит, границы участка не установлены.

Для уточнения границ необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который проведёт процедуру межевания. Ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров можно на региональной составляющей сайта Росреестра в разделе «Открытая служба – Статистика и аналитика – Государственный кадастровый учёт и государственная регистрация прав/ Информация о деятельности кадастровых инженеров».

«Кадастровый инженер не сможет установить границы земельного участка так, как хочется собственнику. Для проведения работ потребуются документальные свидетельства, что участок выделен именно в этом месте и именно такой площади, – поясняет кадастровый инженер Марьяна Рычкова. – Согласно действующему законодательству, уточнение границ земельного участка проводится на основании сведений, которые содержатся в правоустанавливающем документе на землю. Дополнительно могут быть использованы сведения, указанные в документах, определявших местоположение границ участка при его образовании. Если таковых нет – уточнение можно провести в соответствии с границами, существующими на местности 15 и более лет и закрепленными с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ участка».

Межевой план необходимо предоставить в Росреестр (подать можно через МФЦ или в электронном виде на сайте Росреестра: https://rosreestr.gov.ru).

Наличие чётко установленных границ позволяет без лишних проблем совершать с участком любые сделки, а также избежать земельных споров между владельцами смежных участков. Это, можно сказать, основа добрососедских отношений, при том ещё и закреплённая документально, отмечает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.

Фото: https://vk.com/rosreestr_ru?z=photo-46688657_457242529%2Falbum-46688657_00%2Frev