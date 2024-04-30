Установленные в Мурманской области зоны затопления и подтопления содержатся в ЕГРН

Информация об установленных зонах затопления и подтопления рек Кола, Варзуга и Роста содержится в общедоступном сервисе «Публичная кадастровая карта», сообщили в Управлении Росреестра по Мурманской области. О нахождении земельного участка в границах этих зон можно узнать из выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Заказать выписку можно через портал «Госуслуги» (раздел Услуги/ЗемляДом) или в любом офисе МФЦ.

«В Мурманской области обоснованы и определены границы зон затопления и подтопления территорий пгт. Кильдинстрой, н.п. Зверосовхоз, н.п. Шонгуй, ж/д станций Лопарская, Выходной и Магнетиты, прилегающих к реке Кола в Кольском районе, а также территорий, прилегающих к реке Варзуга в Терском районе и к реке Роста в г. Мурманске. Сведения о зонах затопления и подтопления внесены в ЕГРН. Общая площадь зон в границах населенных пунктов составила 916,58 га, из которых 600,56 га – подтопление, 316,02 га – затопление», - уточнила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Работа по выявлению таких зон и внесению о них информации в реестр проводятся в целях предупреждения опасных жизненных ситуаций, устранения угрозы жизни и здоровью людей, а также предотвращения материального вреда гражданам.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, зоны затопления и подтопления относятся к зонам с особыми условиями использования территорий. В границах этих зон устанавливается особый правовой режим, запрещающий размещать объекты капитального строительства без обеспечения инженерной защиты от затопления или подтопления, свалки, кладбища, а также распылять химикаты.

Зоны затопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об установлении границ зон затопления, подтопления, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах этих зон. Собственнику земельного участка следует знать о существующих ограничениях, чтобы избежать нарушений правового режима.