Устаревшие котельные Мурманской области постепенно заменят новые – энергоэффективные

В ходе поездки с целью контроля работы объектов теплоснабжения и водоснабжения заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин, а также и.о. регионального министра энергетики и ЖКХ Алёна Кузнецова посетили муниципальный округ г. Оленегорск и Ловозерский район.

Подробно о ходе летней ремкампании на объектах теплоснабжения рассказала генеральный директор АО «МЭС» Алла Истомина.

Первой точкой на карте выездной проверки стала мазутная котельная поселка Высокий 1985 года постройки. С 2014 года котельная находится в эксплуатации АО «МЭС». Сегодня на объекте теплоснабжения в активной фазе проходит подготовка к предстоящему отопительному периоду: производится ремонт основного и вспомогательного оборудования, завершены работы по перекладке сетей головного трубопровода. Также в рамках программы капремонта восстановлена теплоизоляция мазутного резервуара.

Далее участники проследовали на котельную в Ревде, также находящуюся в эксплуатации АО «МЭС». Технический персонал эксплуатирующего предприятия проводит необходимые мероприятия для обеспечения бесперебойной работы предстоящей зимой: за два года три устаревших насоса заменены на энергоэффективные, обновлены участники магистральной сети.

Заключительным объектом посещения среди объектов теплоснабжения стала мазутная котельная в Ловозере.

Как сообщила Алла Истомина, несмотря на то, что благодаря проводимым мероприятиям объекты сохраняют работоспособность, все они считаются устаревшими: имеют существенные избыточные мощности, а в качестве топлива используется дорогостоящий мазут.

На сегодняшний день правительство Мурманской области совместно с АО «МЭС» прорабатывает вопрос строительства новых объектов теплоснабжения, работающих на более перспективных видах топлива.

«Состояние объектов удовлетворительное, благодаря АО «МЭС» обслуживание производится качественно и в срок. Вместе с тем, в соответствии с планом мероприятий по уходу от мазутозависимости мы рассматриваем вопрос поступательной модернизации всей системы теплоснабжения региона, что позволит повысить надежность теплоснабжения, а также довольно быстро окупить вложения экономией от использования более дешевого угля или электричества», - прокомментировал Юрий Сердечкин.

Далее участники проследовали на объекты водохозяйственного комплекса Ловозера – водозаборные и очистные сооружения.

О состоянии предприятий водоснабжения и водоотведения подробно рассказал начальник цеха ОВКС ГОУП «Мурманскводоканал» Алексей Баер.

Как было отмечено, качественное водоснабжение потребителей позволяет обеспечивать постоянно проводимая модернизация существующего хозяйства: обновление электролизных установок, замена избыточномощных насосов на энергоэффективные, пересмотр протоколов технологических процессов очистки.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, отдельное внимание руководство предприятия уделяет состоянию производственных помещений. Комфортные условия труда сотрудников начинаются с чистых, отремонтированных рабочих мест, считают в ГОУП «Мурманскводоканал».

Вице-губернатор отметил руководство предприятия за ответственный подход к управлению вверенными объектами.

«Даже при небольших финансовых затратах правильно расставленные приоритеты по проведению тех или иных мероприятий модернизации дают хороший результат», - отметила Алена Кузнецова.