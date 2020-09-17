Правительство Мурманской области заключило соглашение о развитии футбола в регионеПродолжаются работы по восстановлению основного железнодорожного пути в столицу Заполярья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)17.09.20 14:45

Устав Мурманской области приведут в соответствие с обновленной Конституцией РФ

В Мурманской областной Думе на первом в новом парламентском сезоне заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко парламентарии обсудили изменения в основной закон региона.

«Главные изменения в Устав Мурманской области связаны с требованиями, которым должно соответствовать высшее должностное лицо Мурманской области согласно принятым поправкам в Конституцию РФ. К примеру, запрещается открывать счета и вклады, хранить наличные денежные средства в иностранных банках, он должен быть гражданином РФ и постоянно проживать на территории России. Кроме того, изменения касаются осуществления судебной власти, назначения прокурора Мурманской области и ряда других вопросов. В частности, в новой редакции указано, что органам местного самоуправления из федерального и регионального бюджетов компенсируются дополнительные расходы, возникшие в результате выполнения ими публичных функций», - пояснил Владимир Мищенко.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также в центре внимания депутатов – вопрос о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона, который корректирует законодательство о порядке рассмотрения обращений граждан. Предлагаемый законопроект касается решения проблемы при получении органами государственной власти и местного самоуправления обращений массовой электронной рассылки без указания конкретного адресата, а также писем с просьбой не рассматривать вопрос по существу, а переправить иному адресату. Законопроектом предлагается дать право госорганам отказывать в рассмотрении подобных обращений и оставлять их без ответа.

– Вопрос стоит не в том, чтобы оставлять обращения граждан без внимания. Речь идёт о тех письмах, которые не касаются деятельности конкретного госоргана, а лишь отнимают его время на пересылку, вместо того, чтобы работать с реальными проблемами, которые лежат в плоскости его компетенций. В областную Думу ежедневно поступают письма со всей страны, к примеру, с просьбой повлиять на судебные или надзорные органы других регионов, и мы вынуждены на них отвечать, хотя ничем не можем помочь заявителю», - подчеркнул Владимир Мищенко.

Комитет рекомендовал областной Думе внести указанный законопроект в Государственную Думу.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Покупательная способность россиян снизилась во II квартале до минимума за 10 лет НИУ ВШЭ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Евген
15.09.20 21:51
А говорят что с 1 сентября в Мурманской области запрещено рыбачить на реках, видать не всем
Комментарий к новости:Фотограф Мэтт Харрис на реке Йоканьге поймал королевскую сёмгу
Д.О. Вернер
11.09.20 23:13
Натуральный Ново-Землянский рыбий коронавирус....
Комментарий к новости:Треска с язвами взбудоражила людей
Евгений
11.09.20 08:42
Скорее всего это реально механические поверждения.
Комментарий к новости:Треска с язвами взбудоражила людей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Отказаться от страховки при оформлении кредита в банке - можно!-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 27 копеек, евро теряет 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)«Моряк вразвалочку сошёл на берег» - открыли границу для экипажей судов в российских портах
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика