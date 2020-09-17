Устав Мурманской области приведут в соответствие с обновленной Конституцией РФ

В Мурманской областной Думе на первом в новом парламентском сезоне заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко парламентарии обсудили изменения в основной закон региона.

«Главные изменения в Устав Мурманской области связаны с требованиями, которым должно соответствовать высшее должностное лицо Мурманской области согласно принятым поправкам в Конституцию РФ. К примеру, запрещается открывать счета и вклады, хранить наличные денежные средства в иностранных банках, он должен быть гражданином РФ и постоянно проживать на территории России. Кроме того, изменения касаются осуществления судебной власти, назначения прокурора Мурманской области и ряда других вопросов. В частности, в новой редакции указано, что органам местного самоуправления из федерального и регионального бюджетов компенсируются дополнительные расходы, возникшие в результате выполнения ими публичных функций», - пояснил Владимир Мищенко.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также в центре внимания депутатов – вопрос о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона, который корректирует законодательство о порядке рассмотрения обращений граждан. Предлагаемый законопроект касается решения проблемы при получении органами государственной власти и местного самоуправления обращений массовой электронной рассылки без указания конкретного адресата, а также писем с просьбой не рассматривать вопрос по существу, а переправить иному адресату. Законопроектом предлагается дать право госорганам отказывать в рассмотрении подобных обращений и оставлять их без ответа.

– Вопрос стоит не в том, чтобы оставлять обращения граждан без внимания. Речь идёт о тех письмах, которые не касаются деятельности конкретного госоргана, а лишь отнимают его время на пересылку, вместо того, чтобы работать с реальными проблемами, которые лежат в плоскости его компетенций. В областную Думу ежедневно поступают письма со всей страны, к примеру, с просьбой повлиять на судебные или надзорные органы других регионов, и мы вынуждены на них отвечать, хотя ничем не можем помочь заявителю», - подчеркнул Владимир Мищенко.

Комитет рекомендовал областной Думе внести указанный законопроект в Государственную Думу.