Устойчивое развитие коренных малочисленных народов России обсудят на форуме в Мурманске

В Мурманске 9-12 октября состоится Международный форум «Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов». Участники обсудят вопросы устойчивого развития коренных народов, а также подходы государственного регулирования и участия бизнеса в этой сфере. Форум пройдёт в рамках плана председательства России в Арктическом совете, оператором мероприятий которого выступает Фонд «Росконгресс».

«Многообразие культур народов России — одна из основных ценностей нашей страны. При этом устойчивое развитие человеческого капитала в России тесно связано с социальной ответственностью бизнеса, а полноформатное сотрудничество государства и частных структур является ключевым аспектом в этой сфере. Уверен, что участники Форума смогут всесторонне обсудить перспективы развития взаимодействия государства и бизнеса, а также выработать предложения, которые позволят нам модернизировать сложившиеся практики регулирования», — сказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах Антон Кобяков.

В мероприятии примут участие представители органов власти регионов традиционного проживания коренных народов, эксперты неправительственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере устойчивого развития, защиты прав человека и коренных народов, многосторонние институты развития, промышленные компании, осуществляющие деятельность в местах традиционного проживания коренных народов, объединения бизнес-сообществ.

Деловая программа включает проведение пленарного заседания, пяти панельных сессий и круглых столов, посвященных различным аспектам устойчивого развития коренных народов, а также их эффективных взаимоотношений с промышленными компаниями и правительственными структурами

Ключевой темой форума должна стать оценка возможностей формирования Национального стандарта в сфере устойчивого развития коренных малочисленных народов России и обеспечения их прав в условиях экономического развития. В завершение форума состоится консультационный раунд, направленный на поиск эффективных подходов совершенствования взаимоотношений бизнеса и коренных народов, а также формирование экспертного потенциала в указанной сфере.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках культурной программы участники посетят атомный ледокол «Ленин» и ознакомятся с Мурманском в ходе экскурсии, посетят спектакль театра Обско-угорских народов «Солнце» «Я человек!» и отправятся в выставочную саамскую деревню «Сам сыйт».

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерство иностранных дел России, а также ПАО «ГМК «Норильский Никель». Партнёры мероприятия — Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора».



Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться для участия в работе форума можно на сайте.

Фото: https://gov-murman.ru