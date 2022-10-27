Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда

Как мировой тренд на устойчивое развитие отражается на отечественном рынке труда? Как бизнес внедряет ответственные практики, какие специалисты для этого требуются? Стоит ли компаниям нанимать новых сотрудников извне или возможно обучить необходимым навыкам текущий персонал? Ответы – в обзоре hh.ru.

В последние годы тренд на внедрение ESG-практик становится всё более популярным в бизнес среде и, как следствие, влияет на рынок труда. ESG — устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое включает три основных направления: ответственное отношение к окружающей среде, высокая социальная ответственность и высокое качество корпоративного управления.

Так, с начала года и по состоянию на середину осени российским работодателям потребовалось почти 5000 специалистов, разбирающихся в устойчивом развитии, имеющих опыт успешной реализации и разработки новых проектов в данной области. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года спрос на таких специалистов в стране вырос на 20%.

В пятёрку регионов-лидеров по спросу на специалистов по устойчивому развитию сейчас входят Москва (21% или чуть более 1000 вакансий с начала года), Краснодарский край (14% или более 600 вакансий), Петербург (8% или более 400 вакансий), а также Забайкальский край (8%) и Иркутская область (6%).

В этих же регионах за исключением Иркутской области наблюдается и годовой прирост числа вакансий для специалистов по устойчивому развитию:

Иркутская область -9% Забайкальский край +29% Санкт-Петербург +42% Краснодарский край +39% Москва +46%

В топ отраслей, где специалисты по устойчивому развитию и ESG требуются больше всего, сейчас входят: добывающая отрасль (40% вакансий для таких специалистов), ретейл (10%), а также сфера приборостроения (4%). Как правило, работодатели ищут специалистов высшего звена на топовые должности, а также экспертов.

Среди ключевых требований для специалистов по устойчивому развитию работодатели, как правило, упоминают опыт в сфере не менее 3-6 лет (42% вакансий), еще в 15% компаниям нужны специалисты с опытом от 6 до 8 лет. При этом работодатели в 98% хотят, что специалисты по устойчивому развитию были заняты на работе постоянно и лишь в 2% вакансий предполагают частичную занятость. Так как многие компании, ищущие специалистов по устойчивому развитию, работают в сфере промышленности, они часто предлагают вахтовый метод работы таких кандидатам.

Чтобы соответствовать критериям устойчивого развития, бизнес должен соблюдать баланс между всеми направлениями: ответственное отношение к окружающей среде, сотрудникам, партнерам и корпоративному управлению. Специалистов, которые могут внедрить такой подход, можно найти на рынке труда либо обучить текущих сотрудников компании.

У российских компаний есть весьма заметные планы на развитие сотрудников. С начала года российские работодатели разместили на hh.ru почти 2000 вакансий, где одно из предлагаемых условий — обучение за счёт работодателя. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2021 года.