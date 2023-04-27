Устроить себе полноценный отпуск в первой декаде мая намерен каждый восьмой работающий

Взять отпуск между майскими праздниками, чтобы с учётом выходных получить полноценные длинные каникулы, в этом году собираются 12% работающих россиян. Чаще всего о таких планах сообщают респонденты с доходом выше среднего. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В этом году на Праздник весны и труда россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая, а на День Победы — с 6 по 9 мая. Рабочая неделя между майскими праздниками продлится 4 дня — это время традиционно считается периодом сниженной деловой активности. Взять отпуск на этот период, чтобы с учётом выходных дней получить полноценные длинные каникулы, собираются 12% россиян. У 68% таких планов нет, а каждый десятый (10%) работает по сменному графику. Ещё 10% не определились, как провести начало мая.

Брать отпуск между майскими праздниками чаще планируют респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей: среди них такие намерения есть у 16%, тогда как среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей — только у 4%. Мужчины чаще женщин устраивают себе полноценные каникулы в первой декаде мая (13% против 10%).

По сравнению с прошлым годом, число россиян, планирующих взять отпуск между майскими праздниками, почти не изменилось.

Время проведения опроса: 10—20 апреля 2023 года.