Устройство новой канализационной сети в Умбе позволяет провести полную биологическую очистку сточных вод перед сбросом в Кандалакшский залив

Экологическая обстановка в Умбе стала более безопасной для жителей посёлка после устройства и ввода в эксплуатацию канализационной сети от ул. Строительной до ул. Комсомольской. Работы по прокладке нового канализационного трубопровода выполнены силами АО «Апатитыводоканал».

Целью проекта стала ликвидация сброса неочищенных сточных вод в водные объекты. Теперь транспортировка сточных вод на очистные сооружения канализации позволяет провести их полную биологическую очистку перед сбросом в Большую Пирь-Губу Кандалакшского залива Белого моря.

Проектом была предусмотрена прокладка трубопровода из полимерных материалов, состоящего из самотечного участка диаметром 200 мм и напорного участка диаметром 110 мм, общей протяженностью 1300 метров с канализационными колодцами и монтаж двух канализационных насосных станций в сборе, работающих в автоматическом режиме.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, источником финансирования проекта являются собственные средства предприятия, в том числе за счёт распределения чистой прибыли, полученной по результатам деятельности за 2019 год, часть которой была направлена на реинвестирование.