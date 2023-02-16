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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.23 12:00

Уступать не готовы: за год зарплатные запросы мурманчан выросли более чем на 8000 рублей

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали резюме жителей Мурманской области за январь 2023 и 2022 года и выяснили, как изменились их ожидания по заработной плате.

За год средние зарплатные ожидания соискателей северного региона выросли на 8163₽ – с 51227₽ до 59390₽ (+16%). Наибольший рост отмечен среди мурманских топ-менеджеров – 54873₽, до 135162₽. Кроме того, размер желаемой заработной платы вырос и в сфере добычи сырья – 8941₽ и составил 106581₽. Молодые специалисты региона в 2023 году оценили свой труд гораздо выше, по сравнению с 2022-ым. Их зарплатные ожидания выросли на 45% и составили 49778₽. Помимо этого, зарабатывать больше хотят специалисты спортивной и бьюти сферы (прирост на 35%, с 42681 ₽ до 57700₽) и работники отрасли «Безопасность» (прирост на 32%, с 50457₽ до 66591₽). В то же время, сильнее всего упали зарплатные запросы у соискателей в отрасли консалтинга (снижение на -41907₽ до 25000₽), а также медицины и фармацевтики (-4230₽ до 58652₽).

На самую высокую зарплату в Мурманской области сейчас рассчитывают сотрудники нескольких сфер: «Высший менеджмент» (135162₽), «Добыча сырья» (106581₽), «Инсталляция и сервис» (99351₽), «Строительство и недвижимость» (88544₽) и «Производство» (87112₽). Самые скромные запросы наблюдаются у работников сфер «Наука, образование» (48919₽), «Начало карьеры, студенты» (49778₽) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (47089₽).

При этом масштабный опрос службы исследований hh.ru, проведенный среди жителей Мурманской области, показал, что 45% местных жителей всё-таки готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. Особенно это характерно для представителей сферы «Добычи сырья», салонов красоты и бьюти-индустрии, строителе, работников сферы страхования и автобизнеса. 

С другой стороны, уступать не готовы 39% мурманчан. Наиболее ярыми противниками стратегии уменьшения зарплатных запросов или даже премиальной части зарплаты оказались ИТ-специалисты, маркетологи, юристы, работники медиасферы, а также домашний и обслуживающий персонал. Остальные 16% опрошенных на момент опроса не определились с ответом могли бы они снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства.

Динамика средней ожидаемой зарплаты, Мурманская область, руб:

Профсфера

 

янв.23

янв.22

динамика за год в руб.

динамика за год в %

Безопасность

66 591₽

50 457₽

16 134₽

32%

Искусство, развлечения, масс-медиа

47 089₽

40 903₽

6 186₽

15%

Туризм, гостиницы, рестораны

52 264₽

49 107₽

3 157₽

6%

Государственная служба, некоммерческие организации

65 942₽

50 738₽

15 204₽

30%

Автомобильный бизнес

67 293₽

64 367₽

2 926₽

5%

Добыча сырья

106 581₽

97 640₽

8 941₽

9%

Начало карьеры, студенты

49 778₽

34 298₽

15 480₽

45%

Рабочий персонал

62 349₽

54 660₽

7 689₽

14%

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

57 700₽

42 681₽

15 019₽

35%

Наука, образование

48 919₽

42 013₽

6 906₽

16%

Продажи

51 193₽

43 514₽

7 679₽

18%

Банки, инвестиции, лизинг

53 120₽

52 369₽

751₽

1%

Транспорт, логистика

67 485₽

59 647₽

7 838₽

13%

Юристы

67 332₽

65 655₽

1 677₽

3%

Инсталляция и сервис

99 351₽

80 510₽

18 841₽

23%

Информационные технологии, интернет, телеком

76 229₽

61 817₽

14 412₽

23%

Маркетинг, реклама, PR

44 908₽

44 566₽

342₽

1%

Управление персоналом, тренинги

58 149₽

54 538₽

3 611₽

7%

Консультирование

25 000₽

66 907₽

- 41 907₽

-63%

Медицина, фармацевтика

58 652₽

62 882₽

- 4 230₽

-7%

Административный персонал

43 139₽

41 431₽

1 708₽

4%

Страхование

54 864₽

48 500₽

6 364₽

13%

Высший менеджмент

135 162₽

80 289₽

54 873₽

68%

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

60 333₽

50 827₽

9 506₽

19%

Строительство, недвижимость

88 544₽

87 816₽

728₽

1%

Закупки

73 921₽

69 838₽

4 083₽

6%

Производство

87 112₽

76 078₽

11 034₽

15%

Комментарии

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