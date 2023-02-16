Уступать не готовы: за год зарплатные запросы мурманчан выросли более чем на 8000 рублей

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали резюме жителей Мурманской области за январь 2023 и 2022 года и выяснили, как изменились их ожидания по заработной плате.

За год средние зарплатные ожидания соискателей северного региона выросли на 8163₽ – с 51227₽ до 59390₽ (+16%). Наибольший рост отмечен среди мурманских топ-менеджеров – 54873₽, до 135162₽. Кроме того, размер желаемой заработной платы вырос и в сфере добычи сырья – 8941₽ и составил 106581₽. Молодые специалисты региона в 2023 году оценили свой труд гораздо выше, по сравнению с 2022-ым. Их зарплатные ожидания выросли на 45% и составили 49778₽. Помимо этого, зарабатывать больше хотят специалисты спортивной и бьюти сферы (прирост на 35%, с 42681 ₽ до 57700₽) и работники отрасли «Безопасность» (прирост на 32%, с 50457₽ до 66591₽). В то же время, сильнее всего упали зарплатные запросы у соискателей в отрасли консалтинга (снижение на -41907₽ до 25000₽), а также медицины и фармацевтики (-4230₽ до 58652₽).

На самую высокую зарплату в Мурманской области сейчас рассчитывают сотрудники нескольких сфер: «Высший менеджмент» (135162₽), «Добыча сырья» (106581₽), «Инсталляция и сервис» (99351₽), «Строительство и недвижимость» (88544₽) и «Производство» (87112₽). Самые скромные запросы наблюдаются у работников сфер «Наука, образование» (48919₽), «Начало карьеры, студенты» (49778₽) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (47089₽).

При этом масштабный опрос службы исследований hh.ru, проведенный среди жителей Мурманской области, показал, что 45% местных жителей всё-таки готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. Особенно это характерно для представителей сферы «Добычи сырья», салонов красоты и бьюти-индустрии, строителе, работников сферы страхования и автобизнеса.

С другой стороны, уступать не готовы 39% мурманчан. Наиболее ярыми противниками стратегии уменьшения зарплатных запросов или даже премиальной части зарплаты оказались ИТ-специалисты, маркетологи, юристы, работники медиасферы, а также домашний и обслуживающий персонал. Остальные 16% опрошенных на момент опроса не определились с ответом могли бы они снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства.

Динамика средней ожидаемой зарплаты, Мурманская область, руб: