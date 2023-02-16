Уступать не готовы: за год зарплатные запросы мурманчан выросли более чем на 8000 рублей
Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали резюме жителей Мурманской области за январь 2023 и 2022 года и выяснили, как изменились их ожидания по заработной плате.
За год средние зарплатные ожидания соискателей северного региона выросли на 8163₽ – с 51227₽ до 59390₽ (+16%). Наибольший рост отмечен среди мурманских топ-менеджеров – 54873₽, до 135162₽. Кроме того, размер желаемой заработной платы вырос и в сфере добычи сырья – 8941₽ и составил 106581₽. Молодые специалисты региона в 2023 году оценили свой труд гораздо выше, по сравнению с 2022-ым. Их зарплатные ожидания выросли на 45% и составили 49778₽. Помимо этого, зарабатывать больше хотят специалисты спортивной и бьюти сферы (прирост на 35%, с 42681 ₽ до 57700₽) и работники отрасли «Безопасность» (прирост на 32%, с 50457₽ до 66591₽). В то же время, сильнее всего упали зарплатные запросы у соискателей в отрасли консалтинга (снижение на -41907₽ до 25000₽), а также медицины и фармацевтики (-4230₽ до 58652₽).
На самую высокую зарплату в Мурманской области сейчас рассчитывают сотрудники нескольких сфер: «Высший менеджмент» (135162₽), «Добыча сырья» (106581₽), «Инсталляция и сервис» (99351₽), «Строительство и недвижимость» (88544₽) и «Производство» (87112₽). Самые скромные запросы наблюдаются у работников сфер «Наука, образование» (48919₽), «Начало карьеры, студенты» (49778₽) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (47089₽).
При этом масштабный опрос службы исследований hh.ru, проведенный среди жителей Мурманской области, показал, что 45% местных жителей всё-таки готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. Особенно это характерно для представителей сферы «Добычи сырья», салонов красоты и бьюти-индустрии, строителе, работников сферы страхования и автобизнеса.
С другой стороны, уступать не готовы 39% мурманчан. Наиболее ярыми противниками стратегии уменьшения зарплатных запросов или даже премиальной части зарплаты оказались ИТ-специалисты, маркетологи, юристы, работники медиасферы, а также домашний и обслуживающий персонал. Остальные 16% опрошенных на момент опроса не определились с ответом могли бы они снизить зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства.
Динамика средней ожидаемой зарплаты, Мурманская область, руб:
|
Профсфера
|
янв.23
|
янв.22
|
динамика за год в руб.
|
динамика за год в %
|
Безопасность
|
66 591₽
|
50 457₽
|
16 134₽
|
32%
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
47 089₽
|
40 903₽
|
6 186₽
|
15%
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
52 264₽
|
49 107₽
|
3 157₽
|
6%
|
Государственная служба, некоммерческие организации
|
65 942₽
|
50 738₽
|
15 204₽
|
30%
|
Автомобильный бизнес
|
67 293₽
|
64 367₽
|
2 926₽
|
5%
|
Добыча сырья
|
106 581₽
|
97 640₽
|
8 941₽
|
9%
|
Начало карьеры, студенты
|
49 778₽
|
34 298₽
|
15 480₽
|
45%
|
Рабочий персонал
|
62 349₽
|
54 660₽
|
7 689₽
|
14%
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
57 700₽
|
42 681₽
|
15 019₽
|
35%
|
Наука, образование
|
48 919₽
|
42 013₽
|
6 906₽
|
16%
|
Продажи
|
51 193₽
|
43 514₽
|
7 679₽
|
18%
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
53 120₽
|
52 369₽
|
751₽
|
1%
|
Транспорт, логистика
|
67 485₽
|
59 647₽
|
7 838₽
|
13%
|
Юристы
|
67 332₽
|
65 655₽
|
1 677₽
|
3%
|
Инсталляция и сервис
|
99 351₽
|
80 510₽
|
18 841₽
|
23%
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
76 229₽
|
61 817₽
|
14 412₽
|
23%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
44 908₽
|
44 566₽
|
342₽
|
1%
|
Управление персоналом, тренинги
|
58 149₽
|
54 538₽
|
3 611₽
|
7%
|
Консультирование
|
25 000₽
|
66 907₽
|
- 41 907₽
|
-63%
|
Медицина, фармацевтика
|
58 652₽
|
62 882₽
|
- 4 230₽
|
-7%
|
Административный персонал
|
43 139₽
|
41 431₽
|
1 708₽
|
4%
|
Страхование
|
54 864₽
|
48 500₽
|
6 364₽
|
13%
|
Высший менеджмент
|
135 162₽
|
80 289₽
|
54 873₽
|
68%
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
60 333₽
|
50 827₽
|
9 506₽
|
19%
|
Строительство, недвижимость
|
88 544₽
|
87 816₽
|
728₽
|
1%
|
Закупки
|
73 921₽
|
69 838₽
|
4 083₽
|
6%
|
Производство
|
87 112₽
|
76 078₽
|
11 034₽
|
15%