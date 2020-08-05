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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.20 12:30

Утилизация самых опасных в акватории Арктики радиоактивных объектов займёт 8 лет - Госкорпорация «Росатом»

Госкорпорация «Росатом» рассчитывает за восемь лет поднять со дна акватории арктической зоны РФ шесть наиболее радиационно-опасных объектов - затонувшие части ледокола, атомные подлодки, реакторы с отработанным ядерным топливом (ОЯТ). Эти объекты - малая доля тех, что находятся на территории российской Арктики, однако именно они создают 90% радиационного фона в этих местах, сообщили ТАСС в «Росатоме».

Проблема затонувших в акватории российской Арктики атомных подводных лодок (АПЛ), атомных ледоколов и их частей существует много лет - ещё с советских времён. После гонки вооружений ядерное оружие и атомный флот надо было утилизировать. Для решения этой задачи были развернуты несколько баз в Мурманской области, в частности, в губе Андреева, Сайга-губе и близ посёлка Гремиха. При транспортировке подлодок происходили ЧП, тонули атомные ледоколы, подлодки, направленные на утилизацию и содержащие в себе отработанное, но не менее опасное ядерное топливо.

«Согласно оценкам исследований, около 95% объектов из 18 тысяч затопленных пришли в безопасное состояние естественным путем, они заилены и уровни гамма-излучения вокруг них соответствуют естественным фоновым показателям. Для оставшихся 5% (1 тысяча объектов) характерны более высокие уровни гамма-излучения. Наибольшую опасность могут представлять шесть объектов из этой тысячи, а именно реакторы с ОЯТ подводных лодок К-11, К-19 и К-140, две целые подводные лодки К-27 и К-159 и отработавшее топливо из реактора ледокола «Ленин» - содержат больше чем 90% суммарной активности затонувших объектов», - сообщили в госкорпорации.

По мнению специалистов «Росатома», «даже крайне низкая вероятность утечки радиоактивных материалов из этих объектов - это неприемлемые риски для экосистем Арктики». «Считаем необходимым поднять все шесть объектов, включая К-159 и К-27. Поднятие всех шести объектов, их безопасная транспортировка на место утилизации и подготовка их к длительному хранению займёт не менее восьми лет», - отметили в госкорпорации.

Данные исследований, на которые опирается «Росатом», были получены в конце 2019 года, по итогам работы международного консорциума, который включает итальянскую компанию «Sogin», норвежское агентство по радиационной защите «NRPA» (сейчас DSA), британскую «Nuvia» и германскую «EWN». Технико-экономическая оценка плана действий по обращению с затонувшими радиационно-опасными объектами проводилась на территории российской Арктики - в Карском и Баренцевых морях.

По итогам моделирования опасности всех перечисленных объектов консорциум пришёл к выводу, что «в настоящий момент эти объекты лишь потенциально опасны и не представляют реальной угрозы», а также рекомендовал поднять две подлодки (К-159 и К-27). В отношении остальных, по мнению международной группы учёных, на данный момент достаточно проведения постоянного мониторинга обстановки.

Как сообщил в беседе с ТАСС директор мурманского эколого-правового центра «Беллона» Андрей Золотков, по данным центра, объектов в акватории больше 15 тысяч, однако у них разная степень излучения, и сейчас экосистемам Арктики в данном регионе ничего не угрожает.

«Большинство из них, скорее всего, не будут трогать, потому что процессы коррозии сильно повредили оболочки металлических контейнеров, и работа с ними под водой не будет успешной. Здесь в первую очередь надо вести разговор о затопленных и затонувших объектах с отработавшим ядерным топливом. Это атомные подводные лодки с невыгруженным ОЯТ или их отдельные части, а также экранная сборка одного из реакторов атомного ледокола «Ленин». Именно эти объекты представляют потенциальную опасность в ближайшем будущем», - рассказал Золотков.

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