Уточнён порядок компенсации северянам-пенсионерам стоимости проезда к месту отдыха и обратно

Правительством РФ уточнен порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории России и обратно.

Так, предусмотрена возможность направления электронных проездных (перевозочных) документов (билетов) для получения компенсации с использованием подсистемы единого личного кабинета портала госуслуг.

Кроме того, для получения информации о стоимости проезда железнодорожным транспортом по маршруту в пределах, установленных правилами компенсации таких расходов, Пенсионный Фонд РФ будет осуществлять информационное взаимодействие с ОАО «РЖД» в электронной форме - с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Постановление правительства Российской Федерации от 30.12.2020 № 2378 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. № 176».