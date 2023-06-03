Уточнён порядок направления граждан к адвокатам за получением бесплатной юридической помощи

Правительством Мурманской области принято постановление №406-ПП «О внесении изменений в постановление правительства Мурманской области от 25.09.2012 №459-ПП», в котором уточняется порядок направления к адвокатам граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

В частности, постановление устанавливает два способа направления граждан к адвокатам:

1) исполнительный орган Мурманской области, подведомственное ему учреждение или орган управления государственным внебюджетным фондом самостоятельно запрашивают у гражданина либо в иных органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях документы, необходимые для получения бесплатной юридической помощи, и направляют данные документы адвокату вместе с направлением о предоставлении гражданину бесплатной юридической помощи;

2) исполнительный орган Мурманской области, подведомственное ему учреждение или орган управления государственным внебюджетным фондом выдают гражданину направление о предоставлении бесплатной юридической помощи, и он самостоятельно, по своему выбору, обращается к любому из адвокатов, являющемуся участником государственной системы бесплатной юридической помощи.

В соответствии с первым способом право на получение бесплатной юридической помощи предоставляется гражданам, которые:

- по состоянию здоровья не в состоянии самостоятельно передвигаться;

- находятся в учреждении системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- находятся в психиатрическом учреждении;

- находятся в государственных учреждениях стационарного обслуживания (лица, пожилого возраста или инвалиды).

В соответствии со вторым способом получить направление к адвокату могут любые граждане, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи.

Также сохранён порядок, при котором граждане самостоятельно обращаются к адвокату за получением бесплатной юридической помощи, отмечает Министерство юстиции Мурманской области.