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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.24 21:50

Уточнения глубоко выверены и соразмерны современным военным угрозам и рискам: Президент РФ выступил на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию

Вечером 25 сентября Владимир Путин выступил на совещании Совета безопасности по ядерному сдерживанию, где представил изменения, которые будут внесены в ядерную доктрину России.

Как сообщает kremlin.ru, Владимир Путин начал встречу с членами Совбеза с обсуждения роли ядерной доктрины. Наряду с военной доктриной, этот документ детально определяет и детализирует ядерную стратегию России, напомнил президент. В том числе, отметил Путин, в нём закреплён базовый принцип применения такого оружия: использование ядерных сил — это крайняя мера защиты суверенитета страны.

«Мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам. Хорошо осознавая, какой колоссальной силой обладает это оружие», — подчеркнул глава государства.

По его словам, Россия всегда стремилась не допустить «расползания» ядерных вооружений и их компонентов.

Ядерная триада сегодня остаётся важнейшей гарантией обеспечения безопасности России и её граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире, отметил президент.

В то же время, по его словам, сегодня военно-политическая ситуация стремительно меняется, и Россия должна это учитывать. В том числе речь идёт о возникновении новых источников угроз и рисков как для нашей страны, так и для её союзников.

«Важно прогнозировать развитие ситуации и соответственно адаптировать положения документа стратегического планирования к нынешним реалиям», — отметил Владимир Путин.

Российский лидер также остановился на изменениях, которые планируется внести в доктрину. Над ними в течение последнего года трудились специалисты Министерства обороны, Министерства иностранных дел, аппарата Совета безопасности и других ведомств. Новый документ основан на глубоком, всестороннем анализе, а также на проведенной ими оценке необходимости корректировки подходов России к возможному использованию ядерных сил, сообщил Владимир Путин.

Именно по итогам этой работы, по его словам, предложено было внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия.

«Так, в проекте Основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания», — отметил президент.

Путин также обратил внимание на ещё один пункт обновленной редакции документа. В ней подчеркивается, что агрессия против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ.

Кроме того, в доктрине чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Такая возможность будет рассматриваться при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими государственной границы страны. Речь идёт о самолётах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

«Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства. С белорусской стороной, с Президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу нашему суверенитету», — сказал Путин.

В завершение он отметил, что все уточнения глубоко выверены и соразмерны современным военным угрозам и рискам в отношении РФ.

 

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/75182/photos/78413

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