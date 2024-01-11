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Мурманская область. Арктика (16+)11.01.24 14:30

Уточнённый грузопоток по СМП в 2023 году на 250 тысяч тонн превысил целевой показатель

Рекордных показателей грузопотока по Северному морскому пути удалось достичь благодаря нашим партнёрам — в первую очередь «НОВАТЭК», чей СПГ составляет больше половины грузопотока. Большую роль в увеличении перевозок сыграли также «Газпром нефть», «Лукойл» и «Норникель», которые перенаправили свои грузы с западного на восточное направление.

Госкорпорация «Росатом» уточнила объём грузопотока по Северному морскому пути в 2023 году. Как сообщает Telegram-канал госкорпорации, по обновленным данным, за прошлый год по арктической трассе было перевезено 36 млн 254 тысячи тонн, что на 250 тысяч тонн превышает целевой показатель.

«Рекордных показателей грузопотока по Северному морскому пути удалось достичь благодаря нашим партнёрам — в первую очередь «НОВАТЭК», чей СПГ составляет больше половины грузопотока. Большую роль в увеличении перевозок сыграли также «Газпром нефть», «Лукойл» и «Норникель», которые перенаправили свои грузы с западного на восточное направление. В результате мы достигли плановой цифры 36 млн тонн ещё до Нового года», — приводится цитата генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева.

Напомним, Северный морской путь определён одним из стратегических приоритетов развития России. В августе 2022 года правительство РФ утвердило план развития Севморпути до 2035 года, в который вошло 155 мероприятий, направленных на развитие грузовой базы, флота, транспортной и инфраструктуры безопасности. Согласно плану, годовой грузопоток по СМП должен составить в 2030 году 150 млн тонн, 2035 году — 220 млн тонн.

Фото ПАО «ММП».

Видео: https://vk.com/video-6374679_456239394

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