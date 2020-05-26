«Газпром нефть» завершила двухсотую отгрузку нефти сорта ARCO с платформы «Приразломная»Побочный эффект пандемии – правительству РФ пришлось вводить эмбарго на ввоз топлива до 1 октября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.05.20 15:15

Уточнено расписание экзаменационной кампании ЕГЭ-2020

Межведомственное заседание по вопросам проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и приёмной кампании в вузы в 2020 году сформировало новый календарный план проведения экзаменационной кампании в текущем году.

В этом учебном году календарный план единого государственного экзамена стартует, как указывал ранее Президент России Владимир Путин, 29 июня. 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры.

Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, принято коллегиальное решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены. Это позволит настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев, а школьники, пришедшие на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях.

Исходя из рекомендаций, озвученных Роспотребнадзором и Рособрнадзором, принято коллегиальное решение следом за пробными экзаменами начать этап непосредственной очной сдачи ЕГЭ с 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ – по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. Расписание основного и дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы. 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Говоря об особенностях проведения приемной кампании в вузы, глава Союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий отметил: «Для нас важно провести две волны зачисления, и мы со своей стороны – вузовское сообщество – готовы сделать все необходимое для этого. Также мы рассчитываем начать учебный год традиционно с 1 сентября».

Особое внимание участники совещания уделили вопросу защиты прав педагогов. Ближайший месяц планируется выделить школьным учителям для возможности отдыха перед экзаменационным этапом.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области,  ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. При этом всех выпускников аттестуют на основании текущих отметок, свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНе страшна «медведям» пандемия - скоро выборы
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Андрей Тумашов
21.05.20 07:27
Опять полумеры? Требую полного прекращения спаивания доверчивых людей и введения сухого закона на местах. Начните с себя и своей семьи.
Комментарий к новости:Сухой закон - на три дня
Игорь
19.05.20 10:21
г.Кола ул. Кривошеева дом 2 . Установлен и поверен прибор теплового учёта , а информации по перерасчёту никакой нет ?
Комментарий к новости:Мурманская ТЭЦ вернёт потребителям 19,9 млн рублей, а доначислит 11,2 млн
Иван
16.05.20 14:48
Этим планам уже лет 20! А главное кому сейчас в Мурманске нужно жилье? Отток населения составляет 5-6 тыс. чел. в год! На рынке полно продается жилья, но город не хочет покупать его по рыночной цене,
Комментарий к новости:Андрей Чибис о реновации Больничного городка: Этот проект позволит выйти на уровень субъектов, которые задачу по стройке выполняют
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Побочный эффект пандемии - банки сократили прибыль в 6 раз-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 46 копеек, евро теряет почти 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Более 80% жителей Мурманской области позитивно относятся к атомной энергетике - КАЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 мая-PRO Нефть и газ (18+)«Газпром нефть» завершила двухсотую отгрузку нефти сорта ARCO с платформы «Приразломная»-PRO Законы (18+)О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области шла речь в региональном парламенте
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 769 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика