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Мурманская область. Арктика (16+)13.08.20 17:35

Утопленника в Колозере нашли спустя почти год

Следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения 7 августа 2020 года тела мужчины в акватории озера Колозера.

После получения сообщения об обнаружении тела для проведения осмотра места происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер смерти, а также телесных повреждений на теле погибшего, свидетельствующих о совершении в отношении него какого-либо преступления, не обнаружено.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, личность погибшего установлена, им оказался житель Оленегорска, 1954 года рождения. В сентябре 2019 года мужчина отправился рыбачить на озеро, после чего перестал выходить на связь.

В ходе процессуальной проверки назначена судебная медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины. Опрашиваются родственники погибшего, а также возможные очевидцы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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