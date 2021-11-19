Утро пятницы создаёт благоприятный фон для рубля

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут в ожидании дополнительного спроса в связи с холодной погодой в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти сегодня утром наблюдается положительная динамика, продолжающая вечернее восстановление цен после снижения. Отрицательной динамике способствовали новости о том, что Китай заявил, что готовится к высвобождению стратегических запасов нефти.

Сейчас же, по мнению аналитиков «Oanda», которые приводит газета «Wall Street Journal», погода положительно влияет на цены на нефть, поскольку низкие температуры могут привести к нехватке природного газа и борьбе за альтернативные источники энергии.

Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания «Baker Hughes Company» обнародует свою еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число увеличилось.

Пара доллар-рубль вчера вновь завершила торги ослаблением национальной валюты, превысив отметку 73 рубля.

Откату пары доллар-рубль в четверг способствовала волна фиксации прибыли на развивающихся рынках, выразившаяся в падении спроса на активы отечественного фондового и долгового рынков. Рынок нефти также демонстрировал повышенную волатильность, что усилило давление на позиции рубля. Впрочем, к концу дня нервозность на рынках спала, в результате объёмы торгов парой доллар-рубль несколько снизились.

Утро пятницы создает благоприятный фон для рубля. Фьючерсы на фондовые рынки США и нефть торгуются в плюсе, валюты развивающихся рынков пытаются отыграть потери, что в совокупности может способствовать восстановлению позиций рубля в последний день недели.

Сегодня аналитики ожидают некоторое восстановительное укрепление рубля: пара доллар-рубль будет находиться в диапазоне 72,5-73 рубля, тяготея к его нижней границе.

Курс доллара в пятницу утром растёт по отношению к другим мировым валютам, инвесторы оценивают перспективы ужесточения монетарной политики Федрезервом США, свидетельствуют данные торгов.