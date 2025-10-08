Утром курс доллара США повышается к основным мировым валютам

Нефтяные цены заметно повышаются сегодня утром после слабого изменения накануне.

Как отмечает finmarket.ru, инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке после менее существенного, чем ожидалось, увеличения квот по добыче странами ОПЕК+. Также они ждут данных по запасам нефти в США.

Восемь стран ОПЕК+ договорились о наращивании квот по добыче в ноябре на 137 тысяч баррелей в сутки, как и в октябре. Участники рынка ожидали гораздо более агрессивного повышения после сообщений СМИ о том, что увеличение квот может составить до 500 тысяч б/с.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,78 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 1,25 млн баррелей, дистиллятов - на 1,82 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 17.30 мск в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит «Trading Economics», ожидают роста запасов нефти на 2,25 млн баррелей.

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учёта других жидких углеводородов) в 2025 году на 90 тысяч б/с, до 13,53 млн б/с. Прогноз на 2026 год повышен на 210 тысяч б/с, до 13,51 млн б/с.

В министерстве ожидают увеличения мировых запасов нефти в следующем году, в том числе за счёт наращивания добычи в странах, не входящих в ОПЕК+.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США повышается в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,32%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,31%.

В центре внимания инвесторов остаётся ситуация в США, где шатдаун продолжается уже больше недели. Демократы и республиканцы пока не приблизились к договоренности по вопросу финансирования федеральных ведомств.

Из-за шатдауна приостановлена публикация ключевых официальных статданных, в том числе данных рынка труда, на которые Федеральная резервная система (ФРС) опирается при принятии решений относительного дальнейшего курса денежно-кредитной политики.

Между тем инфляционные ожидания американцев на ближайший год в сентябре увеличились до максимальных за пять месяцев 3,4% с 3,2% в августе, согласно результатам опроса, опубликованным накануне Федеральным резервным банком Нью-Йорка.

Сегодня будет опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС, а на четверг запланировано выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

По состоянию на 9.24 мск за евро давали $1,1609 по сравнению с $1,1657 на закрытие предыдущей сессии. Давление на евро оказывает политическая неопределенность во Франции, где премьер-министр Себастьен Лекорню в понедельник подал прошение об отставке. Президент страны Эмманюэль Макрон дал ему 48 часов на переговоры с политическими партиями для поиска возможностей для компромиссов. Ожидается, что Лекорню сообщит президенту о результатах этих переговоров в среду вечером.

Курс фунта к доллару к 9.24 мск составил $1,3389 против $1,3426 по итогам торгов во вторник.

Стоимость американской валюты в паре с иеной увеличилась на то же время до 152,47 иены с 151,90 иены. Инвесторы оценивают последствия победы экс-министра внутренних дел Японии Санаэ Такаити на выборах главы правящей в стране Либерально-демократической партии для денежно-кредитной политики Банка Японии. Такаити неоднократно выражала обеспокоенность тем, что повышение процентных ставок может негативно отразиться на инвестициях японских компаний.

Как стало известно в среду, рост номинальных зарплат в Японии в августе замедлился до 1,5% в годовом сравнении с 3,4% в июле. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали повышения на 2,6%. Зарплаты с поправкой на инфляцию снизились 1,4%. Снижение этого показателя отмечается восьмой месяц подряд.

В паре с офшорным юанем доллар торгуется по 7,1484 юаня по сравнению с 7,1458 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,58/87,62 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 110 копеек, средний курс продажи вырос на 223 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,49-83,59 рубля за доллар.

Китайский юань немного опускается в начале торгов на Московской бирже; рубль слегка укрепляется на фоне сниженной активности рынка из-за «Золотой недели» каникул в Китае и небольшой позитивной динамики на рынке нефти. Биржи материкового Китая закрыты по случаю Дня образования КНР. В 2025 году праздник совмещён с выходными в честь Фестиваля середины осени, поэтому официальные выходные дни продлятся с 1 по 8 октября. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,406 рубля (-0,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,75 копейки выше уровня действующего официального курса.