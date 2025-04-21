В гуманитарных целях в зоне СВО для ВС РФ вводится режим прекращения огняНеобычные факты, которые говорят о многом: бразильский спортсмен с одной ногой играет в футбол, а у доисторической осы была ловушка для добычи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.04.25 10:30

Утром средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,13/88,02 рубля за доллар

Нефть дешевеет в ходе торгов в понедельник, поскольку прогресс в ходе переговоров США и Ирана ослабил опасения относительно потенциальных ограничений поставок, сообщает «Trading Economics».

Однако, как отмечает  finmarket.ru, трейдеры по-прежнему обеспокоены влиянием торговой войны, развернутой президентом США Дональдом Трампом, на мировую экономику и спрос на энергоносители.

Тегеран и Вашингтон договорились о проведении контактов на экспертном уровне по иранской ядерной проблеме, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

По сообщению иранских СМИ, переговоры экспертов из обеих стран запланированы на ближайшую среду. Далее, 26 апреля, пройдеё третий раунд консультаций между Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Состоявшиеся в субботу переговоры с Уиткоффом в Риме он охарактеризовал довольно позитивно.

Рынок акций РФ начал основную сессию на Московской бирже ростом индикаторов в ожидании геополитических новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта, в то время как настроения на внешних торговых площадках ухудшились.

В США в минувшую пятницу биржи не работали в связи с пасхальными праздниками.

В Азии в понедельник на работающих рынках наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снижается, южнокорейский Kospi и китайский Shanghai Composite растут). Минусуют американские фондовые фьючерсы. Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии, в понедельник остаются закрытыми в связи с пасхальными праздниками.

Индекс МосБиржи и индекс РТС выросли на 0,28% по состоянию на 10.01 мск составили 2880,94 пункта и 1118,55 пункта, соответственно.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,13/88,02 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 36 копеек, средний курс продажи вырос на 72 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 84,49-84,59 рубля за доллар.

Китайский юань понижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль подрастает на ожиданиях внешнеполитического позитива. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0045 рубля (-3,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,44 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Самозапрет на кредиты и займы: портрет пользователя этой услугой нарисовал Банк России-PRO Валюту (16+)Утром средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,13/88,02 рубля за доллар-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»