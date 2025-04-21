Утром средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,13/88,02 рубля за доллар

Нефть дешевеет в ходе торгов в понедельник, поскольку прогресс в ходе переговоров США и Ирана ослабил опасения относительно потенциальных ограничений поставок, сообщает «Trading Economics».

Однако, как отмечает finmarket.ru, трейдеры по-прежнему обеспокоены влиянием торговой войны, развернутой президентом США Дональдом Трампом, на мировую экономику и спрос на энергоносители.

Тегеран и Вашингтон договорились о проведении контактов на экспертном уровне по иранской ядерной проблеме, заявил в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

По сообщению иранских СМИ, переговоры экспертов из обеих стран запланированы на ближайшую среду. Далее, 26 апреля, пройдеё третий раунд консультаций между Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Состоявшиеся в субботу переговоры с Уиткоффом в Риме он охарактеризовал довольно позитивно.

Рынок акций РФ начал основную сессию на Московской бирже ростом индикаторов в ожидании геополитических новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта, в то время как настроения на внешних торговых площадках ухудшились.

В США в минувшую пятницу биржи не работали в связи с пасхальными праздниками.

В Азии в понедельник на работающих рынках наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снижается, южнокорейский Kospi и китайский Shanghai Composite растут). Минусуют американские фондовые фьючерсы. Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии, в понедельник остаются закрытыми в связи с пасхальными праздниками.

Индекс МосБиржи и индекс РТС выросли на 0,28% по состоянию на 10.01 мск составили 2880,94 пункта и 1118,55 пункта, соответственно.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,13/88,02 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 36 копеек, средний курс продажи вырос на 72 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 84,49-84,59 рубля за доллар.

Китайский юань понижается на Московской бирже утром в понедельник, рубль подрастает на ожиданиях внешнеполитического позитива. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0045 рубля (-3,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,44 копейки ниже уровня действующего официального курса.