Утверждён адресный перечень общественных территорий региона, подлежащих благоустройству в 2022 году

В государственную программу Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области» внесен «Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году». Соответствующее постановление подготовлено региональным министерством градостроительства и благоустройства и подписано губернатором Андреем Чибисом.

Адресный перечень сформирован по итогам Всероссийского рейтингового голосования, проведенного в Мурманской области в период с 26 апреля по 30 мая 2021 года в рамках реализации федерального проекта Формирование комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в соответствии с итоговым отчетом по итогам голосования к благоустройству в 2022 году определены 18 территорий, включая пять в Мурманске и три в Ковдоре, заказчиком которых определен Центр городского развития Мурманской области. Указанные объекты включены в план по обустройству детских спортивных и игровых комплексов в 2022 году.

Также в перечень включено мероприятие по обустройству зоны отдыха в районе Дома детского творчества в поселке Никель Печенгского муниципального округа. Указанный объект включает территорию по ул. Печенгская, 2 – пр. Гвардейский, 18, которая также выбрана в ходе рейтингового голосования.

С перечнем общественных территорий по другим муниципалитетам, которые планируются к благоустройству в Мурманской области в 2022 году, можно ознакомиться в приложении к опубликованному постановлению правительства Мурманской области от 01.11.2021 № 791-ПП.