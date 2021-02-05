Утверждён алгоритм действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации утвердил алгоритм действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан. Он разработан Министерством труда и социальной защиты РФ в связи с действием на территории России ограничительных мер.

Согласно алгоритму работодатели, участвующие в реализации национальных и федеральных проектов, приоритетных программ, крупных инвестиционных проектов, смогут привлекать иностранных работников по профессиям, на которые нет спроса у граждан Российской Федерации или отсутствуют специалисты нужной квалификации.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в настоящее время вносятся соответствующие изменения в распоряжение правительства РФ от 16.03.2020 № 635-р в части предоставления возможности въезжать в Российскую Федерацию трудовым мигрантам, включенным в списки в соответствии с алгоритмом.

Новый механизм реализован в электронном формате: работодатели могут размещать в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» заявки на привлечение иностранных работников.