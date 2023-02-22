Утверждён график работы медицинских организаций в выходные и праздничные дни

В праздничные и выходные дни февраля 2023 года медицинские организации, подведомственные региональному Минздраву, будут работать по утверждённому графику.

24 и 25 февраля взрослые и детские поликлиники будут работать с 9 до 15 часов, приём вызовов врача на дом будет осуществляться с 9 до 12 часов.

23 и 26 февраля – выходные и праздничные дни. Стационары области продолжат работать ежедневно в круглосуточном режиме.

Медицинскими организациями в настоящее время проводятся все необходимые подготовительные мероприятия для организации оказания медицинской помощи в этот период, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru