Утверждён комплексный план по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе

В Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса разработан и утверждён комплексный план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории региона.

Документ включает 91 мероприятие, нацеленное на снижение дорожно-транспортного травматизма, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, снижение аварийности на дорогах. Их реализовывают Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области совместно с органами государственной власти и местного самоуправления.

Основные направления работы: анализ дорожно-транспортной аварийности: обследование автодорог, в том числе мест концентрации и потенциальных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, разработка и реализация комплекса мер по их ликвидации; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, в том числе проведение профилактических мероприятий для детей и взрослых, повышение квалификации педагогических работников, оперативно-профилактические мероприятия; установка и эксплуатация технических средств фотовидеофиксации нарушений ПДД; мероприятия по ликвидации аварийно-опасных участков дорог; обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального и местного значения; обустройство дорог и остановок общественного транспорта освещением; повышение информированности участников дорожного движения о состоянии аварийности на автомобильном транспорте и о количестве нарушителей, привлеченных к ответственности за несоблюдение правил дорожного движения; оборудование остановок общественного транспорта посадочными площадками, автопавильонами; обеспечение безопасности движения пешеходов, в том числе оборудование пешеходных переходов устройствами для проецирования горизонтальной дорожной разметки.

План опубликован на сайте регионального Минтранса по ссылке.