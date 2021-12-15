Утверждён механизм комплексного развития территорий в Мурманской области. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал последнее постановление, определяющее порядок реализации нового закона.

«Год назад Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект о комплексном развитии территорий. Чтобы он заработал в субъекте, каждый регион должен был разработать и принять 8 нормативно-правовых актов. С подписанием последнего постановления, касающегося комплексного развития территорий, у нас появился механизм реализации нового закона», – отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, закон о КРТ расширил полномочия субъектов в плане развития территорий. В Мурманской области он поспособствует реализации такого масштабного проекта, как реновация Больничного городка в столице Кольского Заполярья, в рамках которого планируется построить более 150 тысяч квадратных метров жилья для 4 тысяч семей и кардинально преобразить этот район заполярной столицы.