Утверждён новый лимит добычи бурого медведя на территории Мурманской области

На территории Мурманской области утверждён лимит добычи бурого медведя в период с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года. Соответствующее постановление было подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

«В предстоящем сезоне лимит на добычу бурого медведя – 149 особей. Изменения размера квоты и лимита добычи зависят как от численности и состояния охотничьих ресурсов с учётом заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы Мурманской области, так и от установленных нормативов их допустимого изъятия», – сообщил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, срок охоты на бурого медведя - с 1 августа по 31 декабря и с 21 марта по 10 июня.