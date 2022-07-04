Утверждён новый перечень отдаленных населенных пунктов региона, где предприниматели смогут применять кассовую технику без передачи фискальных данных в налоговые органы

Утверждён обновленный перечень отдаленных населенных пунктов региона, где предприниматели смогут применять кассовую технику без передачи фискальных данных в налоговые органы. Соответствующее постановление правительства Мурманской области подписано губернатором Андреем Чибисом и размещено на портале «Электронный бюллетень правительства Мурманской области».

Непосредственными объектами регуляторного воздействия проекта постановления являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в населенных пунктах Мурманской области, отдаленных от сетей связи.

По информации регионального Министерства цифрового развития, из перечня исключены населенные пункты, где за последние годы обеспечена надёжная качественная связь и интернет.

Актуальный перечень доступен по ссылке (постановление правительства Мурманской области от 27.06.2022 №495-ПП).