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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.25 17:30

Утверждён перечень мероприятий, необходимых для освоения земельного участка

В региональном Росреестре напомнили, что начиная с 1 марта 2025 года вступил в силу закон, предусматривающий обязательное освоение в течение трёх лет земельных участков, находящихся в границах населённых пунктов, а также садовых и огородных земельных участков.

Для реализации положений данного закона правительство Российской Федерации 24 апреля 2025 года утвердило перечень мероприятий по приведению земельных участков в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.*

Теперь правообладатели земельных участков, которые не могут сразу использовать участок по назначению, обязаны выполнить одно или несколько следующих мероприятий:

·        освобождение участка от деревьев, кустарников, сорных растений, которые препятствуют использованию земли;

·        освобождение участка от предметов, приводящих к захламлению, отходов производства и потребления, в том числе твёрдых коммунальных отходов;

·        осушение или увлажнение земельного участка, если это необходимо для использования земли;

·        рекультивация земель;

·        различные работы с грунтом.

«Перечень мероприятий разработан с целью обеспечить рациональное использование земельных ресурсов и включение в хозяйственный оборот неиспользуемых земель. Кроме этого, нововведения помогут устранить проблему захламления участков и подтолкнут садоводов и огородников более активно их осваивать», – отметила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

 

* -  распоряжение правительства РФ от 24.04.2025 №1021-р.

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