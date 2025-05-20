Утверждён перечень мероприятий, необходимых для освоения земельного участка

В региональном Росреестре напомнили, что начиная с 1 марта 2025 года вступил в силу закон, предусматривающий обязательное освоение в течение трёх лет земельных участков, находящихся в границах населённых пунктов, а также садовых и огородных земельных участков.

Для реализации положений данного закона правительство Российской Федерации 24 апреля 2025 года утвердило перечень мероприятий по приведению земельных участков в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.*

Теперь правообладатели земельных участков, которые не могут сразу использовать участок по назначению, обязаны выполнить одно или несколько следующих мероприятий:

· освобождение участка от деревьев, кустарников, сорных растений, которые препятствуют использованию земли;

· освобождение участка от предметов, приводящих к захламлению, отходов производства и потребления, в том числе твёрдых коммунальных отходов;

· осушение или увлажнение земельного участка, если это необходимо для использования земли;

· рекультивация земель;

· различные работы с грунтом.

«Перечень мероприятий разработан с целью обеспечить рациональное использование земельных ресурсов и включение в хозяйственный оборот неиспользуемых земель. Кроме этого, нововведения помогут устранить проблему захламления участков и подтолкнут садоводов и огородников более активно их осваивать», – отметила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

* - распоряжение правительства РФ от 24.04.2025 №1021-р.