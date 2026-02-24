Утверждён перечень товаров ремесленников Мурманской области, свободных от обязательной маркировки

Правительством Мурманской области утверждён перечень товаров ремесленников, для которых предусмотрено освобождение от обязательной маркировки средствами идентификации.

Соответствующее постановление подписано и опубликовано (https://npa.gov-murman.ru/postanovleniya/ppmo/)

Освобождение от маркировки позволит снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, производящих уникальный штучный товар. В частности, это коснётся товаров лёгкой промышленности, обувных товаров, некоторых товаров для детей.

Данная норма направлена на поддержку малого предпринимательства, производящего уникальный штучный товар.

Согласно принятому постановлению, товары признаются продуктами труда ремесленников, если будут произведены индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, зарегистрированными и осуществляющими деятельность на территории Мурманской области, с доходом не более 2,4 млн рублей, и будут являться конечным продуктом труда, отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области.