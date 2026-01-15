Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков 14 января провёл совещание по вопросам организации северного завоза. В совещании приняли участие губернаторы дальневосточных, арктических и ряда других регионов. Обсуждались вопросы повышения эффективности системы снабжения труднодоступных и удаленных территорий, охватывающей 19 регионов, 2,8 тысячи населенных пунктов и более 2,1 млн человек.

Как отметил министр, план северного завоза в 2025 году исполнен на 100% - в регионы доставлено 3,4 млн тонн грузов. План северного завоза на 2026 год превышает 3,9 млн тонн.

Для обеспечения своевременности и ритмичности поставок утверждён план северного завоза на 2026–2028 годы. Действия участников цепочки поставок будут координироваться через цифровую платформу - ФГИС «Северный завоз», введён в эксплуатацию первый модуль. Главные его цели — дальнейшее расширение ассортимента товаров, повышение их доступности, в том числе за счёт локализации производства ряда наименований продукции, модернизации объектов энергетики, использующих привозное топливо.

В 2026 году в 3 раза увеличится объём финансирования северного завоза с использованием бюджетных кредитов. В прошлом году на эти цели выделено более 10,2 млрд рублей. Средства направлены преимущественно на закупку и доставку топливно-энергетических ресурсов.

Участники совещания отметили важность этого инструмента, позволяющего обеспечивать необходимые закупки. По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, необходимы дополнительные механизмы финансовой поддержки, которые позволили бы замещать коммерческие кредиты, в которым вынуждены прибегать регионы для решения задач, связанных с обеспечением территорий необходимыми грузами - в том числе, в рамках осуществления северного завоза.

С 1 января 2026 года начал функционировать единый морской оператор (ЕМО) северного завоза (АО «Росатом Арктика»), осуществляющий регулярные каботажные перевозки грузов северного завоза между морскими портами по регулируемым тарифам. В 2025 году с привлечением ЕМО реализован пилотный проект в Чукотском автономном округе. По словам губернатора Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, в навигацию 2025 года Единый морской оператор доставил основной объём грузов в регион: 175 тысяч тонн нефтепродуктов, 27 тысяч тонн продовольственных и непродовольственных товаров, 465 тысяч тонн генеральных грузов прибыли вовремя и даже раньше, чем в прошлом году.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММП».