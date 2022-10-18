Утверждён порядок и условия выдачи разрешений на добычу и изъятие редких животных, растений, лишайников и грибов, занесенных в областную Красную книгу
Объекты животного и растительного мира, занесённые в Красную книгу Мурманской области, и территории, представляющие особую ценность для их сохранения, подлежат особой защите. За действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды их обитания, предусмотрена административная ответственность в соответствии региональным законом «Об административных правонарушениях».
Однако в исключительных случаях изъятие таких объектов животного и растительного мира допустимо в целях сохранения и восстановления по специальному разрешению.
К таким случаям относится:
- сохранение (спасение) объектов животного и растительного мира;
- осуществление мониторинга состояния их популяций (в том числе взятие гербарных образцов);
- регулирование численности объектов животного мира;
- охрана здоровья населения;
- устранение угрозы для жизни человека;
- предохранение от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, сельскохозяйственных растений;
- диагностика особо опасных болезней диких животных и растений;
- получение научных данных об объектах животного и растительного мира в целях сохранения и восстановления их численности в естественной (природной) среде обитания;
- их содержание и (или) разведения в искусственно созданной среде обитания, полувольных условиях и культивирования.
Порядок и условия выдачи разрешений на добывание объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Мурманской области, обитающих (произрастающих) на территории региона, утверждён постановлением правительства Мурманской области от 11.10.2022 № 805-ПП.
Получение разрешения носит заявительный характер, уточняет Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.