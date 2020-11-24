Утверждён порядок оформления единых электронных виз

С 1 января 2021 года в России для граждан 52 стран вводится электронная виза, которая будет действовать на территории всей страны.

Электронная виза будет оформляться на специально созданном сайте МИД России или в мобильном приложении. Получить её можно для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.

«Электронная виза будет действительна в течение 60 дней с момента получения, но путешествовать по ней иностранные туристы не более 16 суток», – отметил руководитель комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.

При этом приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия, иностранному гражданину не потребуется. Достаточно будет заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере 40 долларов (детям до 6 лет – бесплатно) и дождаться уведомления. Срок оформления займёт не более 4 дней.

«Введение единой электронной визы на территории всей нашей страны создаст привлекательные условия для иностранного туриста, обеспечит восстановление и дальнейший рост туристического потока после снятия действующих ограничений, а регионам позволит стать конкурентоспособней на туристском рынке», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, при пересечении границы с Россией иностранному гражданину необходимо будет предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.