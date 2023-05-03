Утверждён порядок предоставления субсидий работодателям на профессиональное обучение работников

Правительством Мурманской области в целях обеспечения промышленных предприятий квалифицированной рабочей силой разработан порядок предоставления субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат работодателей на профессиональное обучение работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с этими предприятиями.

На реализацию мероприятий из федерального и областного бюджетов выделено более одного миллиона рублей.

Соответствующее постановление подписано главой региона Андреем Чибисом, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

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