Утверждён проект комплексного развития микрорайона «Больничный городок»

Постановлением правительства Мурманской области утвержден проект комплексного развития территории жилой застройки микрорайонов «Больничный городок» и «1 микрорайон».

«Именно территория этих двух микрорайонов была выбрана в качестве приоритетной площадки для комплексного развития. Одна из ключевых задач – расселение аварийного жилищного фонда. Реализовать проект комплексного развития этой территории планируется до конца 2026 года. За это время будет спроектировано и построено 34 жилых дома, отвечающих всем современным требованиям комфортного проживания. Также здесь появится инженерная, транспортная и социальная инфраструктура и благоустроенная территория, – отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Утверждённый документ содержит перечень земельных участков, входящих в границы территории комплексного развития, перечень основных видов их разрешенного использования и объектов капитального строительства с целью их реконструкции, а также перечень мероприятий, запланированных на этой территории.

Как сообщает региональное Министерство строительства, проект комплексного развития территории жилой застройки микрорайонов «Больничный городок» и «1 микрорайон» был размещен на портале «Открытый регион» для общественного рассмотрения. В течение 40 дней все желающие могли внести предложения по его изменению.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/435160/#&gid=1&pid=1