Утверждён региональный план мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ

Губернатором Мурманской области Андреем Чибисом утверждён план мероприятий по реализации в 2022-2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Мурманской области. Стратегия способствует выработке государственными органами и органами местного самоуправления, институтами гражданского общества единых подходов к решению вопросов национальной политики на территории Мурманской области.

В рамках плана будут проведены мероприятия, направленные на укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации, формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, основными задачами реализации плана является укрепление гражданского единства, сохранение этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории Мурманской области, обеспечение межнационального мира и согласия.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/