Утверждён шорт-лист Всероссийской Арктической литературной премии имени Маслова

Завершён первый этап конкурсного отбора лауреатов Всероссийской Арктической литературной премии им. Виталия Семеновича Маслова: членами конкурсной экспертной комиссии под председательством писателя, публициста, члена Союза писателей России Владимира Крупина определён шорт-лист премии.

В него вошли книги, посвященные русской Арктике и людям, живущим и покоряющим Север:

• роман «Хождение к Студеному морю» Камиля Зиганшина (Уфа);

• повесть «На Севере, на летнем берегу» Павла Кренева (Москва);

• исторический роман «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова (Петрозаводск);

• сборник стихов «Метель» Андрея Попова (Сыктывкар);

• книга «Несмиренный живописец» и роман «Мурманцы» Дмитрия Коржова (Мурманск);

• книга «Русский Север: брошенная земля» Марины Власовой (Санкт-Петербург);

• повесть «В поисках мальчишеского бога» Дмитрия Ищенко (Мурманск).

Все авторы книг, вошедших в шорт-лист, будут приглашены в Мурманск принять участие в Арктическом литературном десанте, а трое из них станут лауреатами первой Арктической литературной премии.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, Всероссийская Арктическая литературная премия учреждена в Заполярье в 2021 году и посвящена памяти писателя, полярника и общественного деятеля Виталия Маслова, который жил и работал в Мурманской области, участвовал в покорении Арктики на первом в мире атомном ледоколе «Ленин», возродил традицию празднования Дня славянской письменности и культуры, много лет руководил региональным отделением Союза писателей России. В этом году на соискание премии было подано 35 ходатайств, представленных муниципальными органами власти Мурманской и Вологодской области, Ненецкого АО, а также региональными отделениями Союзов писателей и российскими издательствами.