Утверждён состав экспертов Всероссийской Арктической литературной премии. Конкурсные заявки принимает региональный Минкульт

Как сообщает региональное Министерство культуры, конкурсный отбор произведений об Арктике будут проводить опытные эксперты, писатели, поэты. Координатор экспертной группы – Владимир Крупин, русский советский писатель, критик, публицист и педагог, один из самых ярких представителей «деревенской прозы».

Экспертную группу в номинации «Современная проза» возглавил писатель, главный редактор «Роман-газеты», «Детской роман-газеты» Юрий Козлов. В номинации «Поэзия» – поэт, переводчик, член Союза писателей и Союза журналистов России, Международной гильдии писателей Виктор Кирюшин.

Оценку произведений, номинированных на Арктическую премию, проведут известные писатели Дмитрий Силкан, Алексей Полубота, заместитель главного редактора журнала «Юность» Игорь Михайлов (Попов), лидеры региональных отделений Союза писателей России: Александр Смышляев (Петропавловск-Камчатский), Светлана Макарова (Краснодар), Надежда Мирошниченко (Республика Коми), Леонид Иванов (Тюмень).

Член Союза российских писателей Владимир Смирнов (Семенов) вместе с известными мурманскими краеведами Дмитрием Жалниным, Дмитрием Дуличем, специалистом Мурманского областного краеведческого музея Екатериной Ореховой, представителем Мурманской епархии Тимофеем Пискуновым рассмотрят заявки в специальной номинации «Кольское Заполярье – ворота Арктики».

Филологическую оценку произведениям даст кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций Мурманского арктического государственного университета Виктория Бакула.

Напомним, Всероссийская Арктическая литературная премия учреждена в этом году губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и Союзом писателей России.

Премия посвящена памяти писателя, полярника и общественного деятеля Виталия Маслова, который жил и работал в Мурманской области, участвовал в покорении Арктики на первом в мире атомном ледоколе «Ленин», возродил традицию празднования Дня славянской письменности и культуры, много лет руководил региональным отделением Союза писателей России.

Награды будут присуждаться раз в 2 года по результатам конкурса. Размер премии в каждой номинации – 250 тысяч рублей. Номинантами премии могут стать авторы из любого региона Российской Федерации.

Конкурсные заявки принимаются до 20 сентября 2021 года в Министерстве культуры Мурманской области.