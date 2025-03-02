Утверждён список получателей именной губернаторской стипендии для студентов вузов Мурманской области

Для студентов, получающих высшее образование по приоритетным для Мурманской области направлениям обучения, в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» введены новые меры поддержки.

Именную губернаторскую стипендию в течение всего 2025 года будут получать 50 студентов первого курса, имеющих в первой промежуточной аттестации 2024/25 года только оценки «отлично».

При назначении стипендии первокурсникам также учитываются результаты ЕГЭ, наличие медалей за успехи в учении или диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, а также целевого договора.

Размер стипендии составляет 15 тысяч рублей в месяц. Список стипендиатов опубликован на сайте Министерства образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/