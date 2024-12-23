Утверждён средний индекс изменения платы за услуги ЖКХ граждан в Мурманской области в размере 15%, а максимальный 17,1%

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, правительством Мурманской области подписано постановление об изменении платы за коммунальные услуги. В Мурманской области, как и по всей России, тарифы на коммунальные ресурсы и плата граждан за коммунальные услуги изменятся только с 1 июля 2025 года. Повышение тарифов, в первую очередь, направлено на обеспечение бесперебойной работы и развитие сферы ЖКХ Мурманской области.

Правительством Российской Федерации утверждён средний индекс изменения платы граждан в Мурманской области в размере 15%, а максимальный 17,1%. В целом по Мурманской области повышение составит 15%.

С 2016 года, благодаря правительству Мурманской области, удавалось сдерживать повышение платы за коммунальные услуги на уровне ниже среднего, однако в течение текущего года отмечался значительный рост оплаты труда (МРОТ), неоднократный рост ключевой ставки Банка России, грузоперевозок, стоимости промышленной продукции, и, конечно, мазута. Цены на этот вид топлива за 11 месяцев 2024 года выросли на 72%. Всё это напрямую влияет на рост расходов организаций коммунального комплекса, в том числе на приобретение и доставку материалов для модернизации, ремонта и технического обслуживания инженерных коммуникаций.

Учитывая, что реальный рост расходов ресурсоснабжающих организаций гораздо выше утверждённых показателей, тарифы на тепловую энергию, питьевую воду, водоотведение, газ установлены ниже экономически обоснованной величины и являются льготными, а недополученные доходы ресурсоснабжающих организаций компенсируются из средств областного бюджета. Прогнозный размер субсидий составляет более 12 млрд рублей.

«Принятое решение позволяет снизить финансовую нагрузку по оплате коммунальных услуг населением. Так, например, средний платёж за коммунальные услуги в 3-комнатной квартире с 1 июля с учётом ограничения составит 10914 рублей в месяц. А в случае отмены ограничения и субсидирования ресурсоснабжающих организаций за счёт средств бюджета, платёж мог бы составлять до 57 тысяч рублей в месяц», — пояснила председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова.

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области напоминает, что размер платы за коммунальные услуги рассчитывается, исходя из объёма потребления, определяемого по показаниям приборов учёта. При их отсутствии — исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и тарифа на соответствующий коммунальный ресурс.

«Таким образом, для потребителей, которые установят приборы учёта, расходы на отдельные услуги ЖКХ в среднем сложатся на 30% ниже нормативных. Соответственно, индекс роста совокупной платы по факту будет ниже 15%», — отметила Елена Стукова.

На официальном сайте комитета размещен «Калькулятор коммунальных платежей», позволяющий обеспечить гражданам онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установленному предельному индексу изменения размера платы граждан. Также консультацию по тарифам на коммунальные ресурсы можно получить по телефону 8 (8152) 48-78-01, электронная почта: utr@gov-murman.ru.

Как отмечает региональный комитет по тарифному регулированию, государственный контроль по вопросам соблюдения порядка расчёта и внесения платы за коммунальные услуги возложен на Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Стоит отметить, что Министерством труда и социального развития Мурманской области обеспечены меры социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан.