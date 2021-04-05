Утверждена государственная программа социально-экономического развития Арктической зоны РФ

Правительство России утвердило государственную программу социально-экономического развития Арктики. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Программа является основным механизмом реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 645 от 26 октября 2020 года.

Главная цель госпрограммы - обеспечение условий для ускоренного экономического развития территорий Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Документ включает две подпрограммы: «Создание условий для привлечения частных инвестиций и создания новых рабочих мест в Арктической зоне Российской Федерации» и «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации».

Общий объём финансирования включенных в госпрограмму мероприятий на период 2021–2024 годы за счёт средств федерального бюджета превысит 19,5 млрд рублей.

Все мероприятия, включенные в госпрограмму, направлены на создание новых рабочих мест и привлечение трудовых ресурсов на территории арктических субъектов Российской Федерации, инфраструктурную поддержку инвестиционных проектов, повышение доступности кредитных ресурсов, обеспечение нормативно-правового регулирования социально-экономического развития АЗРФ, снижение издержек резидентов АЗРФ при создании новых рабочих мест, развитие международного экономического сотрудничества, поддержку традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

В рамках программы к 2024 году планируется увеличить количество резидентов АЗРФ и территорий опережающего социально-экономического развития в Арктической зоне Российской Федерации до 320, что создаст дополнительные условия для увеличения количества рабочих мест и, как следствие, снижения уровня безработицы и повышения качества жизни населения в целом.

В настоящее время статус резидента Арктической зоны получили 74 компании, реализующие проекты объемом более 188 млрд рублей. 80% резидентов относятся к малому и среднему бизнесу.

Предусмотрено предоставление субсидий на выполнение программы выделения бесплатных земельных участков, которая начнет действовать уже в 2021 году в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Чукотском автономном округе и на части территорий Карелии, Коми, Саха (Якутия), Архангельской области и Красноярского края.

В рамках мероприятия по научно-методическому сопровождению комплексного развития территорий Арктической зоны планируется развитие федерального автономного научного учреждения «Восточный центр государственного планирования».

Способствовать поддержке предпринимательской деятельности, росту частных инвестиций, а также привлечению трудовых ресурсов на территорию АЗРФ будут специально созданные преференциальные условия для реализации инвестиционных проектов.

Пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике был подписан Президентом России В. Путиным 13 июля 2020 года. Благодаря его принятию российская Арктика стала крупнейшей в мире экономической зоной площадью чуть более 5 млн квадратных километров с конкурентоспособным набором преференций.

В частности, для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм; применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны; резидентам Арктической зоны предоставляются льготы по федеральным, региональным и местным налогам. Предусмотрено предоставление субсидий на возмещение затрат по уплате страховых взносов резидентов Арктической зоны, кроме добычных проектов, а также предоставление субсидий на снижение ставок по инвестиционным кредитам для резидентов Арктической зоны из числа малого и среднего бизнеса до ключевой ставки Центробанка РФ, нижняя граница которой установлена на уровне 2% годовых.

Условием предоставления льготного финансирования инициатору является вложение в проект не менее 30% собственных средств и создание новых рабочих мест. На получение льготных кредитов сейчас претендует 8 резидентов АЗРФ, которые реализуют проекты в сфере логистики, промышленности, сельского хозяйства, туризма и иных отраслях объемом около 3,3 млрд рублей. В Программе льготного кредитования резидентов Арктической зоны РФ участвуют шесть уполномоченных банков: «ВТБ», «Сбербанк», «Газпромбанк», «Совкомбанк», «Открытие» и «Московский Индустриальный банк».

По шести крупным инвестиционным проектам, ранее одобренным правительством России, в рамках реализации мероприятий госпрограммы запланировано финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры. В перечень вошли следующие проекты: «Освоение Сырдасайского месторождения»; «Строительство специализированного терминала навалочных грузов в морском порту Мурманск»; «Техническое перевооружение морского порта Витино и нефтебазы в Мурманской области»; «Строительство завода по выращиванию смолта лосося и малька озёрной форели в Мурманской области»; «Освоение месторождения металлов платиновой группы «Федорова Тундра»; «Освоение свинцово-цинкового месторождения «Павловское».

Реализация инвестиционных проектов позволит привлечь как дополнительные внебюджетные инвестиции в экономику АЗРФ, так и квалифицированные трудовые ресурсы из других регионов России на создаваемые новые рабочие места. В результате реализации всех мероприятий программы к 2024 году на территории Арктической зоны Российской Федерации появится 30 тысяч новых рабочих мест. Накопленный объём внебюджетных инвестиций резидентов Арктической зоны к 2024 году превысит 176,1 млрд рублей.

За 4 года реализации государственной программы накопленный объём внебюджетных инвестиций, привлеченных для реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации инвестиционных проектов, отобранных в установленном правительством Российской Федерации порядке для предоставления государственной поддержки, составит 63,4 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

Реализация мероприятий госпрограммы даст импульс к выполнению показателей Стратегии. Доля валового регионального продукта, произведенного в Арктической зоне Российской Федерации, в суммарном валовом региональном продукте регионов России составит 7,2%.